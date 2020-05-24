 

Трамп может запретить въезд в США из Бразилии

24.05.2020, 18:42, Новости дня

Администрация Дональда Трампа может ввести запрет на въезд в США из Бразилии, после того как в этой южноамериканской стране произошел всплеск заболеваемости коронавирусом.

В интервью программе «Лицом к стране» на канале CBS советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что решение о целесообразности запрета на въезд из Бразилии – как это уже делалось ранее в отношении Китая и некоторых европейских стран – может быть принято уже в воскресенье.

«Мы надеемся, что это будет временное решение. Но в связи с ситуацией в Бразилии мы надеемся принять все необходимые меры для защиты американского народа», – cказал он.

Вашингтон запретил въезд негражданам страны, которые посещали Китай в предшествующие прибытию в США 14 дней. Такие же ограничения позднее были введены для путешествующих из Европы.

США по-прежнему занимают первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19, превысившему 1,622 миллиона.

Число выявленных случаев коронавируса в Бразилии выросло за последние недели. По данным Ресурсного центра Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заболевание в Бразилии превысило 347 тысяч, и она занимает второе место в мире.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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