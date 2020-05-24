Минздрав Подмосковья отверг нехватку лекарств и отсутствие трудовых договоров с врачами в госпитале “Крокус Экспо”

24.05.2020, 18:35, Новости дня

Министерство здравоохранения Подмосковья заявило, что во временном госпитале в “Крокус Экспо”, в котором размещены пациенты с коронавирусом, хватает всех необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты (СИЗ), а трудовые договоры с медперсоналом заключаются вовремя. Об этом в ведомстве сообщили “Интерфаксу”.

“Наличие СИЗ строго контролируется администрацией Красногорской больницы №1. Лекарственные препараты для этиотропного и патогенетического лечения, согласно временным рекомендациям Минздрава РФ, Минздравом Московской области закуплены в полном объеме. Региональные и федеральные выплаты будут включены в заработную плату по итогам работы за месяц. Кроме того, сотрудникам госпиталя предоставлено бесплатное проживание в гостинице и горячее питание”, – цитирует агентство представителя ведомства.

Ранее прокуратура Московской области заявила, что проведет проверку временного госпиталя в “Крокус Экспо”. Заявление прокуратуры последовало после того, как Настоящее Время совместно с расследовательским проектом Scanner Project рассказали о том, что бизнесмен без тендера получил госконтракты почти на два миллиарда рублей, но врачи рассказывают об отсутствии трудовых контрактов и нехватке лекарств для пациентов. По словам врачей, им угрожают урезать зарплату, если они будут публично жаловаться на условия труда. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, заявили в пресс-службе прокуратуры.

С начала работы прошло две недели, но с врачами, медсестрами и санитарами не заключены трудовые договоры – в том числе с теми, кто работает в “красной зоне”, рассказали Настоящему Времени медики. Первоначально врачам на словах обещали платить 250 тысяч рублей за 36 рабочих часов в неделю, теперь эта сумма обещана за двойную ставку, но недовольным условиями труда ее угрожают уменьшить во время подписания договора. С медсестрами начали заключать трудовые соглашения только 22 мая (копии имеются в распоряжении редакции).

Врачи также рассказали о нехватке лекарств для лечения людей с выявленным коронавирусом и аппаратов Боброва для магистральных кислородопроводов.

В городской больнице №1 Красногорска, к которой прикреплен временный госпиталь в “Крокусе”, рассказывать о его работе журналистам Настоящего Времени отказались и посоветовали обратиться в областное министерство здравоохранения. На редакционные запросы Настоящего Времени в подмосковном Минздраве не ответили.