 

“Никогда не забуду первый выход на сцену”: Бузова призналась в страхе

24.05.2020, 18:30, Разное

На свой странице в Инстаграме Бузова предложила подписчикам подискутировать на тему страхов. Певица опубликовала пост, в котором рассказала, что переживает за своих близких. Ольга успела обсудить и одну из самых животрепещущих тем – последствия пандемии коронавируса.

Поклонники телеведущей отмечают, что не ожидали такой искренней беседы. Звезда поделилась своими впечатлениями и о первом выходе на сцену. Бузова предположила, что всех пугает что-то неизведанное.

В своих рассуждения Ольга Бузова хотела подчеркнуть, что страх является одним из составляющих нашей жизни и игнорировать его было бы неправильно. Телеведущая привела в пример реакцию людей на коронавирус. Бузова уверена, что благодаря пандемии в стране сформировался боевой дух и люди смогли объединиться для решения всемирной проблемы. Звезда подчеркнула, что люди больше не боятся адаптироваться к новым условиям и продолжают бороться с заразой.

“Никогда не забуду свой первый выход на сцену, несмотря на то, что к тому моменту уже 4 года была на ТВ и не боялась камеры”, – разоткровенничалась певица.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Ноя 2018 в 12:02 PST

Стоит отметить, что число заболевших коронавирусом в стране составило 8 599 человек за последние сутки.



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