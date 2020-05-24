 

Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью

24.05.2020, 18:30, Разное

Рэпер Роман Алексеев, более известный под псевдонимом Купер, скончался на 44 году жизни. Бывший солист группы Bad Balance погиб во время пожара, который произошел 23 мая в
Выборгском районе
Санкт-Петербурга.

Он был в квартире вместе со своей мамой, когда огонь охватил здание. Согласно предварительным данным, артист и его родительница потеряли сознание из-за угарного газа, после этого наступила смерть. Друзья и коллеги Алексеева уже успели подтвердить эту информацию.

Они оставили трогательные слова в “Инстаграме”. Многие не могут поверить в то, что Романа больше нет. Поклонники также выражают соболезнования и желают сил родственникам пережить такое горе. “Вечная память”, “Как так-то?!”, “Покойся с миром”, – написали пользователи Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ⚡️ BAD BALANCE ⚡️ (@badb.ru) 24 Май 2020 в 4:49 PDT

В последнее время Роман Алексеев пытался строить сольную карьеру. Купера называли “голосом питерского андерграунда”. В начале 2000-х рэпер записал трек “Питер – я твой”, который стал настоящим хитом. Кроме участия в группе Bad Balance, он работал в коллективе DA 108.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / В Сербии модернизировали САУ 2С1 “Гвоздика”, установив электронику и зенитный пулемёт

04.05 / “Помираю что ли?”: у Башарова диагностировали отклонение

23.04 / Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

22.05 / Индейка Моники, трайфл Рэйчел и печенье бабушки Фиби: выходит книга рецептов по мотивам сериала “Друзья”

22.04 / У кормящих грудью риск рака яичника оказался ниже – исследование

11.04 / «Решение должно быть взвешенным»: Адвокат дал советы Муцениеце после громкого скандала в семье

29.04 / ВДВ до конца года получат более 400 единиц нового вооружения

22.04 / Мнение: Голосование

03.04 / «Карантинный папа»: Сеть растрогана снимками Тиграна Кеосаяна с дочерью Маро

13.05 / Назван ТОП-5 видов орехов, действующих не хуже лекарств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска