Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью

24.05.2020, 18:30, Разное

Рэпер Роман Алексеев, более известный под псевдонимом Купер, скончался на 44 году жизни. Бывший солист группы Bad Balance погиб во время пожара, который произошел 23 мая в

Выборгском районе

Санкт-Петербурга.

Он был в квартире вместе со своей мамой, когда огонь охватил здание. Согласно предварительным данным, артист и его родительница потеряли сознание из-за угарного газа, после этого наступила смерть. Друзья и коллеги Алексеева уже успели подтвердить эту информацию.

Они оставили трогательные слова в “Инстаграме”. Многие не могут поверить в то, что Романа больше нет. Поклонники также выражают соболезнования и желают сил родственникам пережить такое горе. “Вечная память”, “Как так-то?!”, “Покойся с миром”, – написали пользователи Сети.

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Публикация от ⚡️ BAD BALANCE ⚡️ (@badb.ru) 24 Май 2020 в 4:49 PDT

В последнее время Роман Алексеев пытался строить сольную карьеру. Купера называли “голосом питерского андерграунда”. В начале 2000-х рэпер записал трек “Питер – я твой”, который стал настоящим хитом. Кроме участия в группе Bad Balance, он работал в коллективе DA 108.