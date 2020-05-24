Роспотребнадзор разрешил снимать ограничения в большинстве регионов России
24.05.2020, 18:30, Новости дня
Больше половины регионов РФ в ближайшее время смогут приступить к первому этапу снятия ограничений, которые введены из-за коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«44 субъекта – больше половины в РФ – уже имеют основания переходить к первому этапу сегодня или завтра», – передает ее слова ТАСС.
Между тем, в пятницу Попова заявляла, что социальную дистанцию, новые правила по дезинфекции и организации общественных пространств необходимо будет соблюдать и после снятия ограничений по коронавирусу.
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