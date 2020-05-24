Роспотребнадзор разрешил снимать ограничения в большинстве регионов России

24.05.2020, 18:30, Новости дня

Больше половины регионов РФ в ближайшее время смогут приступить к первому этапу снятия ограничений, которые введены из-за коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«44 субъекта – больше половины в РФ – уже имеют основания переходить к первому этапу сегодня или завтра», – передает ее слова ТАСС.

Между тем, в пятницу Попова заявляла, что социальную дистанцию, новые правила по дезинфекции и организации общественных пространств необходимо будет соблюдать и после снятия ограничений по коронавирусу.