 

Памфилова рассказала о масштабах дистанционного формата на голосовании по Конституции

24.05.2020, 18:30, Новости дня

Дистанционный формат голосования не будет широкомасштабно применяться на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет. Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее «московской» технологии. Такую инициативу должен проявить сам регион, «защитив» в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования», – сказала она в интервью «Российской газете».

Она отметила, что задачу облегчает отсутствие конкурентной борьбы кандидатов «в общепринятом понимании».

«Это несколько снижает «порог входа» для применения новых технологий и позволяет ориентироваться на более мягкие требования к реализации дистанционного голосования», – сказала Памфилова.

Говоря о выборах в единый день голосования, она отметила, что ЦИК ориентирован на «постепенность и последовательность внедрения технологии».

«Сначала будут пилотные проекты в регионах с постепенным увеличением количества участников голосования, охвата территории, уровня выборов и влияния на их результаты», – сказала Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что на ближайших выборах в Единый день голосования технологию собираются обкатать «только в одном-двух регионах».

В субботу президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах всех уровней в Москве в 2020-2021 годах.



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