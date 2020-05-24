Федор Павлов-Андреевич: “Я не могу жить бесполезно”

24.05.2020, 18:18, Разное

В 2020 году пандемия внесла свои коррективы во многие офлайн-мероприятия. Знаменитый фестиваль городской культуры “Арт-Овраг”, проходящий в Выксе Нижегородской области должен был состояться в 10 раз. К его подготовке подключилась новая команда кураторов, а артистическим директором стал Федор Павлов-Андреевич. Временно вместо фестиваля в Выксе появилось карантинное медиа ГУЛ (Город удивительных людей), которым руководит Федор.

Федор Павлов-Андреевич в своей московской квартире

Сайт проекта ГУЛ

Федор, как создатель карантинного медиа сам проводит карантин?

Многие думают, что я в Бразилии, делаю йоговские асаны под пальмами — но нет! Я в самой что ни на есть Москве, за окном каждые 15 минут слышны скоропомощные сирены, а мою большую семью не миновал ковид, и про то, что творится в коронных больницах я знаю не из интернета. Но я же художник и занимаюсь перформансом. Тема изоляции и уединения, самозаключения — очень для нашего цеха важная. Вон бабушка мирового перформанса и мой большой друг Марина Абрамович регулярно оказывается на добровольном карантине: то заключает себя то в какой-нибудь башне на месяц, то оказывается отшельником посреди пустыни на шесть недель, а наш кумир, тайванец Дейчин Шье и вообще провёл целый год в клетке метр на полтора, ни с кем не говоря и ничего не делая. Не зря Марина мне однажды сказала: “Для нашего брата лучшее место — монастырь, тюрьма или больница, там познаётся смысл жизни”. Не хочу в больницу и в тюрьму, а монастырь у меня сейчас дома в Москве — я два месяца практически не вижу живых людей, зато каждый день веду эфиры нашего временного медиа, заниматься которым меня позвал фонд “ОМК-Участие”, и не вылезаю из онлайн-совещаний, чатов, переговоров и всего такого. Но! У меня есть серьёзное правило. Каждый день в 9 вечера я прячу от себя телефон. И тогда наступает мое любимое время: я думаю над своей будущей выставкой в ММОМА на Гоголевском, я сочиняю новые перформансы, читаю сразу три книги параллельно и танцую под любимые треки. Не говоря уже про йогу. Порой случаются срывы – и тогда я могу зависнуть в телефоне до пяти утра, и вот уж наступает момент ненависти к себе!

Перформанс из серии “Временные памятники” был посвящен бразильским рабам, которые в конце XIX века по ночам забирались на пальмы, чтобы добыть семена, которые в те времена очень ценились. Рабы глотали эти семена, а потом обменивали их на деньги, и через какое-то время один из освобожденных до того рабов мог выкупить своего друга, скопившего достаточное количество семян., Памятник N1: O Кокейру, 2015 год. Фото: Игорь Африкян. “Я решил повторить это вскарабкивание к свободе – и, научившись забираться как следует, сделал семичасовой перформанс, в течение которого висел на пальме, каждые 10 минут меняя позицию. Я начал в 8 вечера и закончил в 3 утра” – рассказывает Федор.

Когда началась ваша самоизоляция и насколько она строга? Как часто вы выходите из дома?

Если ты художник и у тебя движется какая-то карьера, тебе нельзя сидеть на месте. Поэтому я уже давно живу между Россией, Британией и Бразилией. 8 марта я прилетел на неделю в Москву из Лондона — и с тех пор не выхожу из дома. Один раз отвозил тетю в больницу в начале апреля, когда ей стало совсем плохо (и оказался ковид), и ещё раз ездил сдавать анализы на антитела (увы, у меня их не оказалось). Я не могу жить без солнца — и надеялся, что вот, наступит май, и тут-то я лягу под кустом сирени у себя во дворе и буду воображать, что это у меня вокруг Ипанема, и что Птичий остров маячит в океане — но нет, облом, даже такой нордический персонаж как я не выдюжил загорать при +10 градусах, поэтому уже две недели я даже на лестницу не выходил. В Москве идеальный карантин. Очень круто работает доставка. Мои друзья в Лондоне вынуждены стоять в очереди в супермаркет здоровой еды (где я тоже обычно покупаю себе продукты), соблюдая разрыв в два метра и не имея права взять больше, чем два одинаковых продукта в одни руки. Я давно говорю: Москва – наибуржуазнейший город на свете, и это и плохо, и хорошо сразу.

Фото знаменитого перформанса “Подкидыш”. Закованного в стеклянный ящик Павлова-Андреевича несогласованно “подкидывали” на ряд светских мероприятий (открытие музея «Гараж» в Москве, вечеринка французского мецената Франсуа Пино на Венецианской биеннале, бал Met Gala в Нью-Йорке). Фото 2015 года, партизанский перформанс в музее “Гараж”. “Только что директор “Гаража” Антон Белов постучал в мой ящик трижды, сказав: “Все, Федя, вылезай, перформанс окончен”. К сожалению, он не знал, что я никак не управляю ходом “Подкидыша”, от меня буквально ничего не зависит, так как ящик закручен на 18 шурупов, а я почти ничего не слышу и не вижу. Вообще “Подкидыш” – мой самый любимый перформанс, потому как в момент, когда он уже начался, можно расслабиться, уснуть, ни о чем не думать – все это бессмысленно. Это и есть главная идея live art – искусства, которое придумывает само себя, а тебе нужно лишь позволить ему случиться”.

Вы один, или у вас есть компания?

Я вообще не ощущаю никакого одиночества, так как провожу все свое время в виртуальном окружении толп людей. Странно, но я вообще не скучаю ни по своему бразильскому, ни по британскому местожительству. Я понял, что за последние 15 лет я сурово перелетал, в обычной жизни я делал от двух до четырех трансатлантических перелетов в месяц, не говоря уже о местных рейсах. И теперь — кайф, потому что самолёт губит эту планету, и мне, как пассажиру, который за все хорошее и против всего плохого, стоило бы задуматься, какое лишнее количество CO2 благодаря моим бесконечным перелетам выхлопывается в небеса.

Светский выход в изоляции. Готовясь к zoom- вечеринке Михаила Зыгаря, Федор предложил своим подписчикам проголосовать: нарядиться снизу… или сверху…

В программе вы призываете не падать духом. Насколько тяжело сохранять оптимизм самому?

Что касается оптимизма, то я могу честно признаться, что испытываю почти что счастье. Мои близкие – рядом, даже те, кто очень далеко. Я так часто и много не разговаривал с друзьями и семьей никогда в жизни! Мне только очень тяжело становится, когда я размышляю о тех, кто болеет и умирает. У нас даже собрался небольшой круг людей, практикующих разного рода спиритуальные способы поддержки страждущим. Это началось на самом рассвете пандемии – и вот уже почти два месяца как каждый вечер мы встречаемся на виртуальном облаке, чтоб взяться за руки и попробовать помочь тем, кому совсем худо. Для меня это очень сильно работает, я не могу жить бесполезно.

Федор Павлов-Андреевич с мамой Людмилой Петрушевской

Ну и мы с друзьями затеяли помощь поселению беженцев из психоневрологических интернатов Псковской области, называется “Росток”, это в городе Порхов. Там живет около сотни людей с особенностями, и это негосударственный проект, ими последние годы занимается моя мама, писатель Людмила Петрушевская. У них сейчас все совсем плохо, благотворительные потоки иссякли, и вот мы решили к дню рождения Петрушевской обьединить силы с прекрасным Васей Зорким, придумавшим домашний инстаграм-театр “Сказки на дому”, где артисты со всего мира, от Михаила Шаца до Миллы Йовович, читают сказки и поют колыбельные. У Петрушевской имеется масса классных сказок, которые в свое время она рассказывала нам с братом и сестрой, а потом и собственным внукам, и еще позже правнукам, перед сном. Эти сказки давно уже стали классикой жанра, получили Всемирную премию фантастики и вышли большими тиражами по всему миру, но в России их не очень знают. И вот всякие знаменитые артисты, включая Чулпан Хаматову, моего дорогого кума Женю Стычкина, прекрасную Лию Ахеджакову, выдающегося Макса Суханова и еще дюжину лучших актерских талантов этой страны, все они прочитают по петрушевской сказке, а дивная петербургская художница Марина Алексеева добавит сверху своих фирменных анимационных виньеток, и эти видеосказки станут частью Петрушевского марафона в помощь “Ростку”. Кстати, пожертвование можно сделать через сайт Благотворительного фонда “ОМК- Участие”, который является организатором фестиваля “Арт-Овраг” и учредителем нашего временного медиа ГУЛ.

В ситуации стресса и многозадачности вам достаточно медитаций и занятий йогой?

Без того и другого вообще невозможно. Большая часть тела у всякого человека напрочь зажата. Зажимы влияют на мозг — и стало быть, на сознание. Отсюда и тревога, и мрак, и депрессия. Депрессию я гоню, когда прячу от себя телефон в 9 вечера (это супер как работает!), а с остальным справляюсь не только медитациями по чакрам, которые я делаю сам, но и занятиями с любимыми учителями. Каждое утро в 7.00 у нас на ГУЛе выходят в эфир “Практики домашнего оживления”, где моя обожаемая Таня Домовцева, один из ветеранов хатха-йоги в России (Таня преподает почти 30 лет), чемпион мира по йоге в своей возрастной категории, учит меня и других зрителей делать себе особый энергетический массаж, а другой мой друг и кумир, невероятный Кирилл Черных, каждую субботу в 11 утра дает гимнастику дыхания, после которой, даже если за окном дождь, мир оказывается раскрашен фломастерами. Там же участвует чемпион мира по самбо из Выксы, Андрей Кубарьков, со своей версией утренней зарядки, а вечером в эфир выходят всякие знаменитые люди, от Ники Белоцерковской, которая учить готовить ленивый воскресный ужин, параллельно отвечая на вопросы фанатов и давая разные рецепты, до Юли Пересильд и ее двух дочек, которые под аккомпанемент дедушки поют лучшие военные песни прямо в эфире. Не говоря уже об Ирине Пеговой, которая ведь родом из Выксы — и там сейчас спряталась от карантина с мамой и дочкой — и только иногда тайком выходит на улицу, чтоб убрать мусор, который нерадивые горожане набросали вдоль шоссе. Все эти люди ни минуты не дают мне тосковать!

Юлия Пересильд с дочками Аней и Машей

Фрагмент программы с Никой Белоцерковской и Алексеем Зиминым

Вы сейчас после разговоров с лучшими экспертами во всех областях, как никто другой понимаете что происходит. Могли бы поделиться той картиной, которая у вас сформировалась?

У нас в “Городе удивительных людей” недавно был в гостях ученый-микробиолог Михаил Гельфанд, который честно признался: про ковид мы знаем только то, что ничего не знаем (как сказал Сократ), и главное, не слушать выживших из ума Нобелевских лауреатов и не верить в теорию заговора и вышки 5G, потому что это опасно для психического здоровья. Другие мои ГУЛовские гости — и профессор психиатрии Беатриса Волель, и известный психолог Ольга Троицкая в один голос призывают беречь голову, меньше тупить в телефон (особенно на ковидную тему) и не бояться обращаться за помощью к психологам, без которой сейчас не обойтись. Не знаю, что бы я делал без своей психотерапии — раз в неделю она возвращает меня к жизни, туда, где есть смысл и где мой замкнутый мир московской квартиры, оказывается, не имеет таких уж границ.

Федор Павлов-Андреевичво время перформанса Empty Buckets, 2014 год. “В перформансе “Пустые ведра” в музее “Фаена” в Буэнос-Айресе один из посетителей мог выиграть голову художника. Сперва происходящее (увеличенная версия игры в наперстки) вызывала восторг у выигравшего. Но через пару мгновений голова, торчавшая из пола, начинала вести себя так чудовищно, что победитель стремился спастись бегством”.

У вас есть собственные прогнозы? Когда все это кончится и чем?

Мы очень же все наивные и милые ребята, народившиеся на земле. Мы привыкли, что у всего есть начала и концы, так завещали самураи. Но не у всего! Иногда вещи меняются постепенно – и мы привыкаем к новой жизни не резко (как вошли в этот карантин), а по-тихому, день за днем. Выхода из карантина, как такового, мне кажется, не случится. Просто мы забудем о некоторых своих привычках. Просто мы перестанем без устали потреблять. Да, может, мы будем меньше веселиться – но когда будем, то осознанно и ценя это как следует. Вся эта история отправлена нам в виде некоторого сообщения. В нем много приложенных файлов, мы их постепенно откроем, конверт за конвертом. В моем бразильском доме много диких животных. Периодически через окно пытаются забраться небольшие, но довольно свирепые обезьяны-мармозетки. В комнату с наступлением темноты стремятся ворваться летучие мыши, птицам на моем балконе несть числа, но главные и самые настойчивые ребята – все же муравьи. Я с 16 лет вегетарианец и стараюсь не убивать никого живого. Но вот за считанные минуты обстановка на моей бразильской кухне меняется, и откуда ни возьмись возникает боевой разведывательный отряд муравьев, который врывается с целью завоевания новых пространств. Я на них топаю, я им свищу, но в какой-то момент приходится поливать их водой. В общем, я давно понял что мы живём в своей плоскости, а дальше, выше, имеются исполины, которых мы своим неразумным поведением и чрезмерным потреблением доводим до белого каления. Вот они и решают послать нам бурю, наводнение, мор. Мы не слышим — и продолжаем жить, как будто мы тут одни. Нет. В общем, покуда мы не отдуплим, что надо уступать и что мы не хозяева – нам будет туго и еще туже.

14 апреля был день рождения у вас – как он прошел в условиях изоляции?

Свой ДР я прячу как могу – иначе нужно потом 3 дня сидеть не отрываясь от телефона, благодаря и обнимая толпы друзей и любимцев. Так что я убрал свой ДР с фейсбука и всего такого – все же день рождения есть личная незадача каждого человека, я считаю! Но зато в этот раз у меня был отличный зум с семьей, и мой младший внучатый племянник, пятилетний Глеб, всю дорогу очень классно показывал язык в прямом эфире из деревни Ящерово под Валдаем, где изолирована часть нашего семейства. А потом мама Люся взяла гитару и пела нам всем мою любимую песню начала прошлого века “Однажды юную красотку”, а хор из детей-внуков-правнуков, их мужей-жён-детей и моего бойфренда стройно подпевал.

Федор Павлов-Андреевич. Фото Ольги Тупоноговой-Волковой для журнала Tatler, 2016 год

26 мая день рождения у вашей мамы. Сказки в исполнении актеров – сюрприз для нее, или она активный участник проекта? Как планируете провести этот день?

Петрушевский Марафон не будет сюрпризом для Люси. Потому что она тоже должна прочитать одну сказку – так что без нее тут никак. Она молодец в свои почти 82 года – уже и в зуме, и в скайпе, а на Фейсбуке так просто живет. Лия Ахеджакова, с которой я говорил сегодня, договариваясь о записи ее сказки, вон тоже прекрасно и вовсю репетирует в зуме. Это только иллюзия, что наши старшие не хотят в дигитальный мир, многие из них живут в нем похлеще нашего.

фото Федора с Людмилой Петрушевской для журнала “Собака”

ГУЛ – временное медиа. Что будет дальше?

Сейчас, кроме ГУЛа, мы с командой вовсю работаем над будущим фестивалем. На пороге своего десятилетия “Арт-Овраг” поменяет название и формат: содержанием фестиваля станут сами жители Выксы (а это целых 53 тысячи человек) и их коллаборации с лучшими художниками, режиссерами, хореографами, культурологами, урбанистами, писателями и шеф-поварами со всего мира. Чтоб попробовать фестиваль на вкус, нужно будет приехать в Выксу на уикенд и раствориться в этом городе-фестивале, который, кстати говоря, был основан Екатериной Второй и которому уже три столетия. Думаю, мы начнем уже осенью – из-за пандемии город вряд ли откроется для туристов раньше. Но как же я жду момента, когда мои друзья и не знакомые мне люди из Москвы, Петербурга и других городов узнают о Выксе. Она еще как того стоит.

Выкса. “Павильон будущего”, фестиваль “Арт-Овраг” 2019 год Вид на Усадебно-промышленный комплекс Баташевых-Шепелевых в Выксе