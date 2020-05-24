 

Нетаньяху назвал судебный процесс против себя попыткой “свержения власти”

24.05.2020, 18:15, Новости дня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил правоохранителей в попытке “опровергнуть” волеизъявление избирателей и “свергнуть власть национального лагеря”. Как сообщает NEWSru.co.il, об этом он заявил перед первым судебным заседанием по своему делу.

“Сегодня под судом находится волеизъявление народа. Речь идет о попытке опровергнуть решение избирателей и свергнуть власть национального лагеря. Расследования были грязными с самого начала. Перед выборами в апреле 2019 года они срочно опубликовали подозрения против меня. Перед последними выборами они срочно опубликовали обвинения против меня. Они не хотели, чтобы я стоял здесь сегодня как премьер-министр. Они хотели, чтобы я был побежденным политиком, бывшим премьер-министром”, – сказал Нетаньяху.

Как отмечает издание, сегодняшнее заседание продолжалось около часа. Адвокаты главы правительства попросили два месяца на подготовку ответа на обвинительное заключение. Судья удовлетворила прошение – следующее заседание состоится 19 июля. Кроме того, суд постановил, что до начала рассмотрения доказательств и вызова свидетелей подозреваемые могут не приходить на заседания – достаточно присутствия адвокатов.

Как пишет NEWSru.co.il, если стороны не придут к соглашению, процесс может занять не менее двух лет.

В ноябре 2019 года Генпрокуратура Израиля предъявила Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам. Его обвиняют по трем эпизодам, премьеру инкриминируют мошенничество, взяточничество, а также злоупотребление властью и доверием. По версии обвинения, Нетаньяху лоббировал интересы бизнеса в обмен на дорогостоящие подарки или позитивное освещение его деятельности в СМИ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 3,5 тыс. человек

25.04 / Путин и Трамп сделали совместное заявление по случаю 75-летия встречи на Эльбе

21.04 / Дело техники — цена нефти WTI рухнула до отрицательных величин

18.04 / В условиях закрытия границ пассажирская авиация становится грузовой

24.05 / Обновленная Mazda CX-4 обогнала по популярности кроссовер Mazda CX-5

10.05 / Триполи в воскресенье подвергся бомбардировке

12.05 / Зеленский: Нынешние показатели позволяют планировать смягчение карантина

11.04 / Опубликованы документы о преступлениях нацистов в Европе

26.03 / Мэр Москвы Сергей Собянин попросил не приезжать в столицу из регионов во время нерабочей недели: будет закрыто все

17.05 / Седан Lexus IS сменит поколение через три месяца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска