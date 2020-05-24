НАПК и частная компания не смогли договориться о стоимости аренды серверов для реестра е-деклараций. Открыто два производства

24.05.2020, 18:15, Новости дня

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции обвинило компанию “Алтаюр” в завышении стоимости аренды оборудования, необходимого для работы Единого реестра электронных деклараций, говорится в заявлении НАПК от 21 мая.

“В течение трех лет НАПК арендовало оборудование у компании “Алтаюр”, стоимость которого составляла в разные годы от 2,37 до 3,2 млн грн. За аренду НАПК заплатило предприятию 11,5 млн грн. По результатам внутреннего аудита были выявлены признаки неправомерной выгоды в размере 9,4 млн грн”, – заявили в агентстве.

В январе 2020 года между сторонами начались переговоры о новом контракте на аренду оборудования. Частная компания запросила 5,1 млн грн за этот год. “При этом балансовая стоимость оборудования на текущий год была определена в размере 2,66 млн грн. Новое руководство НАПК отменило закупку, поскольку предложенные компанией условия не соответствовали согласованным во время переговоров”, – сказано в сообщении НАПК.

Когда “Алтаюр” отказалась пересматривать условия аренды, Нацагентство провело внутренний аудит, материалы которого передали в Национальное антикоррупционное бюро.

“По результатам их рассмотрения НАБУ зарегистрировало уголовное производство по факту коррупционного правонарушения (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса). По обращению детектива НАБУ Высший антикоррупционный суд наложил арест на оборудование в качестве вещественного доказательства. Апелляционная палата ВАКС оставила это решение без изменений”, – сообщили в НАПК.

В свою очередь компания “Алтаюр” подала жалобу на действия Нацагентства в Госбюро расследований, на основании которой ГБР открыла еще одно производство – по факту превышения полномочий с целью получения неправомерной выгоды.

Кабинет Министров создал НАПК в марте 2015 года. Агентство среди прочего занимается анализом электронных деклараций о доходах государственных служащих. Электронное декларирование доходов чиновников в Украине запустили в сентябре 2016 года, перед этим тестированием системы занимались международные доноры. “Алтаюр” участвовала и в тестовом проекте.

Запуск НАПК и электронного декларирования входил в требования Европейского союза для реализации безвизового режима.