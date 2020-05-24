Задержан администратор «Омбудсмен полиции»

24.05.2020, 18:08, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов задержали администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова, его отправили в ИВС на Петровке, 38, сообщил его адвокат Максим Пашков.

«Вчера его привезли из Вологды в Москву», – передает его слова «Московский комсомолец».

Причины задержания пока не названы.

В субботу в квартире Худякова в Вологде прошел обыск. После него в ГУ МВД по Москве сообщили о возбуждении нового уголовного дела против основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова – по статье об изготовлении порнографических материалов.

Напомним, московские правоохранители задержали Воронцова в начале мая по делу о вымогательстве. Тверской суд Москвы направил Воронцова под стражу.