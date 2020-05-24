 

Задержан администратор «Омбудсмен полиции»

24.05.2020, 18:08, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов задержали администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова, его отправили в ИВС на Петровке, 38, сообщил его адвокат Максим Пашков.

«Вчера его привезли из Вологды в Москву», – передает его слова «Московский комсомолец».

Причины задержания пока не названы.

В субботу в квартире Худякова в Вологде прошел обыск. После него в ГУ МВД по Москве сообщили о возбуждении нового уголовного дела против основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова – по статье об изготовлении порнографических материалов.

Напомним, московские правоохранители задержали Воронцова в начале мая по делу о вымогательстве. Тверской суд Москвы направил Воронцова под стражу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Председатель президиума БиГ объяснил произошедшее с российскими военными

20.05 / У Lockheed Martin возникли проблемы с поставками F-35

18.05 / Московские власти после скандала отменили штраф за нарушение карантина женщине, прикованной к постели

23.04 / Путин дал поручения банкирам о помощи на фоне коронавируса

13.04 / Умер первый моряк с коронавирусом с авианосца «Теодор Рузвельт»

09.05 / В Кировоградской области от COVID-19 вылечилось 54% больных, в Одесской – только 4%

29.03 / Коронавирус унес жизнь младенца

18.05 / Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 4,7 млн

03.04 / В «вынужденные нерабочие дни» денег дадут только на минималку

26.04 / Guardian – Великобритания увеличила продажу оружия авторитарным режимам на 1 млрд фунтов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска