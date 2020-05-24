 

Лидер Little Big Илья Прусикин признался в комплексе неполноценности

24.05.2020, 17:53, Разное

Российский певец Илья Прусикин пояснил общественности, что его напыщенная уверенность носит всего лишь показательный характер. Лидер Little Big признался фанатам в своём комплексе неполноценности.
35-летний основатель панк-поп-рэйв-группы (Санкт-Петербург) отметил, что ещё с раннего детства пытается бороться с комплексами, более того, артист уверен, что человек, только преодолев собственные страхи, может добиться поставленных задач. Илья Прусикин, известный под сценическим псевдонимом «Ильич», на протяжении всей жизни борется с неуверенностью в себе и заниженной самооценкой. «Я очень люблю свои комплексы — они дают мне возможность делать большие дела», – откровенничает музыкант.

Илья Прусикин рассказал, что во время бушующей пандемии коронавируса, находясь на самоизоляции, не сидит без дела. Он и его группа всегда полны безумных идей и с удовольствием их реализовывают. Также, будучи на социальном дистанцировании, артист проявил интерес к изобразительному искусству. Сейчас певец больше внимания уделяет своей семье, всё свободное время проводит с женой Ирой Смелой и сыном Добрыней.

В этом году музыканты из «Little Big» должны были представлять Россию в Нидерландах на 65-м юбилейном конкурсе песни «Евровидение-2020». В программе «Вечерний Ургант» на Первом канале состоялась премьера клипа на песню «UNO», с которой панк-группа планировала выступить на международном конкурсе, однако организаторы отменили «Евровидение» в связи с пандемией COVID-19.

У Ильи Прусикина есть мечта, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется и аннулируют самоизоляцию, навестить родное село Усть-Борзя в Забайкальском крае. «Мне родина почти каждый день снится, надо поехать», – рассуждает артист.



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