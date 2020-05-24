При пожаре в Петербурге погиб участник группы Bad Balance

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24.05.2020, 17:48, Новости дня

Участник хип-хоп группы Bad Balance Роман «Купер» Алексеев погиб при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, вместе с ним скончалась его мать, сообщила группа.

«Купера больше нет… 23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. Двадцать пятого мая состоится судмедэкспертиза», – передает РИА «Новости» сообщение группы.

Алексеев – участник группы Bad Balance, экс-участник DA 108, сольный рэп-артист. Выпустил сольный альбом «ЙЯ».

Речь идет о пожаре, произошедшем 23 мая в 55-метровой квартире на восьмом этаже дома №16 к.1 на Северном проспекте в Выборгском районе Петербурга.

Bad Balance – советская, российская хип-хоп-группа, основанная осенью 1989 года Владом Валовым (ШЕFF) и Глебом Матвеевым (LA).



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