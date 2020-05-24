Попова заявила о более низкой смертности в РФ по сравнению с 2019 годом

24.05.2020, 17:48, Новости дня

За первые четыре месяца 2020 года смертность в РФ оказалась ниже, чем за аналогичный период 2019 года, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России-1».

«Во-первых, она сегодня ниже за четыре месяца. В целом по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность в Российской Федерации ниже, чем в прошлом году, по всей стране. А это очень важно заметить, потому что у нас уже месяц по всей стране регистрируется коронавирусная инфекция», – передает ее слова ТАСС.

Попова также добавила, что основания переходить к первому этапу снятия ограничений сегодня или завтра имеют 44 из 85 регионов России.

Между тем, вице-премьер Татьяна Голикова предупреждала, что в мае будет зафиксировано серьезное увеличение показателей смертности от коронавируса в России.