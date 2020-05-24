 

Попова: РФ избежала перегрузки системы здравоохранения из-за коронавируса

24.05.2020, 17:30, Новости дня

России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в связи с эпидемией коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы сегодня постепенно снижаемся по количеству ежедневно выявленных. Что мы на сегодняшний день можем взять как итог – не оправдался ни один «страшный» прогноз, какие нам здесь только не рисовали, это абсолютно точно. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим», – передает ее слова ТАСС.

В мае президент Владимир Путин заявил, что мировой опыт показал, что именно «неготовность, перегрузка систем здравоохранения стали основной причиной высокой смертности», не позволили спасти больных коронавирусом.

Ранее в ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.



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