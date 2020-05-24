 

США будут предупреждать мир о российской дезинформации в сфере здравоохранения

24.05.2020, 16:55, Новости дня

Предостережение международной общественности об угрозах, вызванных неоднократными попытками России воспользоваться проблемами общественного здравоохранения для распространения дезинформации и пропаганды, является важным элементом действий США в связи с пандемией COVID-19.

Об этом заявила представитель Госдепартамента Русской службе «Голоса Америки» в ответ на просьбу прокомментировать заявление посольства России в Вашингтоне в связи с объявлением конкурса на выделение гранта за подготовку доклада о российских кампаниях дезинформации в области здравоохранения.

В конкурсе за грант Госдепартамента объемом 250 тысяч долларов могут принять участие американские и иностранные НКО, высшие учебные заведения и коммерческие организации.

Комментируя объявление гранта, посольство России в США утверждает, что в период глобальной эпидемии, уносящей жизни тысяч людей в обеих странах, в США «усилия направляются на поиск внешнего врага».

«Влиятельные русофобские силы в Вашингтоне – на Капитолии и в госаппарате – никогда не прекращают деструктивной деятельности. Они работают по своей программе, не обращая внимания на сигналы, исходящие от главы собственного государства», – утверждается в заявлении российской дипмиссии.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / В Москве и Подмосковье развернут сервис сдачи тестов на коронавирус на дому

12.05 / Умер советский мультипликатор-кукольник Борис Савин

27.04 / Цхинвалу присвоили новое имя на памятные даты

22.05 / Путин призвал быть готовыми к возможной новой волне коронавируса

20.05 / Полпред РФ при ООН призвал Палестину и Израиль к диалогу

24.05 / В Новосибирске устроили уличную вечеринку в разгар пандемии

07.05 / В Черновицкой области за сутки от коронавируса скончалось пять человек

08.05 / Историк объяснил неверие немецких генералов в окончание войны

01.05 / Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

15.04 / В Омске в рамках нацпроекта отремонтируют дороги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска