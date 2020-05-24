США будут предупреждать мир о российской дезинформации в сфере здравоохранения

24.05.2020, 16:55, Новости дня

Предостережение международной общественности об угрозах, вызванных неоднократными попытками России воспользоваться проблемами общественного здравоохранения для распространения дезинформации и пропаганды, является важным элементом действий США в связи с пандемией COVID-19.

Об этом заявила представитель Госдепартамента Русской службе «Голоса Америки» в ответ на просьбу прокомментировать заявление посольства России в Вашингтоне в связи с объявлением конкурса на выделение гранта за подготовку доклада о российских кампаниях дезинформации в области здравоохранения.

В конкурсе за грант Госдепартамента объемом 250 тысяч долларов могут принять участие американские и иностранные НКО, высшие учебные заведения и коммерческие организации.

Комментируя объявление гранта, посольство России в США утверждает, что в период глобальной эпидемии, уносящей жизни тысяч людей в обеих странах, в США «усилия направляются на поиск внешнего врага».

«Влиятельные русофобские силы в Вашингтоне – на Капитолии и в госаппарате – никогда не прекращают деструктивной деятельности. Они работают по своей программе, не обращая внимания на сигналы, исходящие от главы собственного государства», – утверждается в заявлении российской дипмиссии.