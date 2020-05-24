Таиландскую вакцину от COVID-19 подготовят к применению к концу 2021 года

24.05.2020, 16:53, Разное

Вакцина против коронавируса, созданная в Таиланде, будет готова к масштабной вакцинации не ранее, чем к концу 2021 года. Окончательное решение о её применении эксперты примут после успешного проведения всех клинических испытаний.

Как рассказал доктор Накхон Премси, руководитель Национального института вакцинации Таиланда, ряд испытаний на представителях фауны уже дали положительные результаты. Но для того, что вакцинацию можно было провести среди жителей этой страны, необходимо завершение полного цикла испытаний, в том числе – на людях-добровольцах. После успешного их окончания должно быть произведено необходимое количество доз для инъекций как минимум 30% населения страны, а это не менее 23 млн. образцов. В настоящее же время ученые, представляющие Чулалонгкорнский университет, начали комплексное тестирование препарата на приматах.

Специалист заверил, что уже к концу июля запланировано производство первой партии доз вакцины для испытаний с привлечением людей. Как объяснил Премси, такой процесс, учитывая ограниченное количество материала, является процессом трудоемким и длительным, поэтому планируемое тестирование добровольцев окончится не ранее октября-ноября текущего года, и лишь после этого будет запущен этап массового производства.

По словам научного руководителя института, большая продолжительность тестирования как животных, так и людей, связана с необходимостью тщательной проверки двух основных характеристик лекарства – результативности и безопасности для людей. Также Премси уведомил, что таиландский препарат является РНК-вакциной, провоцирующей активизацию производства организмом человека антител к SARS-CoV-2. Об этом сообщает интернет-издание Ria.ru.