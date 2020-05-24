 

Жительнице Москвы выписали штрафы за нарушение самоизоляции. Она лежит в реанимации две недели

24.05.2020, 16:50, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuЖительница Москвы Надежда Воронина получила два штрафа за “нарушение самоизоляции”, несмотря на то, что она уже две недели лежит в реанимации с пневмонией, сообщает издание “МБХ Медиа”. Общая сумма штрафа составила восемь тысяч рублей.

Сестра Ворониной рассказала, что женщину госпитализировали 30 апреля с двухсторонней пневмонией. Больную сразу поместили в реанимацию, где она провела две недели. Штрафы от Главного контрольного управления Москвы пришли ей 4 и 13 мая. По словам самой Ворониной, она написала жалобу на официальный портал Госуслуг, но ответа до сих пор не получила. При этом она продолжает находиться в больнице.

Жителей Москвы, у которых диагностируют COVID-19 или ОРВИ, обязывают пользоваться приложением “Социальный мониторинг. Оно не только запрашивает геоданные пациента, но и селфи – раз в несколько часов. Тысячи москвичей уже получили уведомления о штрафах из-за сбоев в работе приложения, есть оштрафованные за то, что оказались в “скорой” и в больнице – четыре тысячи рублей за каждое пропущенное селфи. Всего за время самоизоляции в Москве было выписано не менее 54 тысяч штарфов.

 

Некоторым из москвичей пришло постановление о штрафе за выход из квартиры, когда их забирали в больницу, другие не смогли установить приложение соцмониторинга из-за технических требований мобильного телефона, но тоже получили штрафы. Оштрафованные намерены подать коллективный иск в суд.

Темой для обсуждения приложение “Социальный мониторинг” стало после того, как оштрафовало профессора Университета Дружбы народов Ирину Карабулатову. Она уже год прикована к постели. О штрафе Ирина написала на странице в фейсбуке, и после публикаций в прессе штраф ей отменили. Руководитель Главного контрольного управления Москвы, которое отвечает за работу приложения, объяснил его технической ошибкой, а в департаменте информационных технологий мэрии заявили, что приложение действительно разрабатывалось в сжатые сроки и сбои возможны. На следующий день Карабулатова сообщила о еще одном штрафе.

 



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