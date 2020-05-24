 

В Венесуэлу прибыл первый иранский танкер

24.05.2020, 16:48, Новости дня

Берегов Венесуэлы, несмотря на угрозы со стороны США, достиг первый иранский танкер с топливом, информирует агентство ИРНА.

В ближайшие дни в Венесуэлу прибудут еще четыре танкера с топливом их Ирана, передает ТАСС.

Ранее на этой неделе газета Wall Street Journal заявила, что Белый дом может ввести новые санкции против Ирана и другие правовые меры для блокировки экспорта иранской нефти в Венесуэлу.



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