Обнародованы требования захватившего заложников в центре Москвы

24.05.2020, 16:45, Разное

Сообщение о том, что в центре Москвы происходит ограбление банка, стало громом среди ясного неба. Появились данные о том, что неизвестный мужчина, одетый в униформу сервиса по доставке еды, удерживает взаперти шесть человек.

Теперь же стали известны требования злоумышленника. Он подложил в отделение банка записку со следующими словами в отделение банка записку: “Мне от вас ничего не нужно – только правда”.

Есть и обнадеживающие новости о случившемся. Телеграм-каналы пишут, что сотрудникам банка удалось покинуть помещение через запасной выход. При этом один из работников все-таки остался в поле зрения злоумышленников.

К месту ЧП прибыли силовики. Уточняется, что спецназ и снайперы готовы к решительным действиям в случае необходимости.