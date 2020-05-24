 

Звезда сериала “Великолепный век” Мерьем Узерли показала редкие фото с дочерью

24.05.2020, 16:45, Разное

Дочери звезды турецкого сериала исполнилось шесть лет. Мерьем не часто радуется своих фанатов семейными снимками, тем более с маленькой Ларой. Фото с девочкой каждый раз набирают тысячи лайков и восторженных комментариев.

Новый снимок в Инстаграме актрисы не смог остаться без внимания. Для прогулки с дочерью Мерьем выбрала короткое платье, подчеркивающее ее идеальную фигуру. Свой образ турецкая звезда дополнила белым плащом и солнцезащитными очками.

Подписчики отметили, что дочь растет настоящей копией знаменитой актрисы. Фанаты уверены, что Лара вырастет такой же талантливой и доброжелательной, как ее мама.

Сейчас Мерьем вместе с дочерью живет в Германии, но время от времени приезжает и в Турцию.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 24 Май 2020 в 2:39 PDT



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