Хелена Бонэм Картер изображает сотовый телефон и требует себя зарядить: видео дня

24.05.2020, 16:30, Разное

В отсутствие возможности играть на сцене или съемочной площадке актеры стали все чаще давать волю собственному воображению — и самостоятельно сочинять сценарии к фильмам, а также снимать их, выпускать в сеть и активно продвигать. Такими людьми-оркестрами оказались и Хелена Бонэм-Картер и ее коллега, новозеландский актер Сэм Нил, известный многим по таким фильмам как “Парк Юрского периода” и “Сквозь горизонт”, а также по сериалу “Острые козырьки”. Несколько часов назад Сэм выложил в сеть плод своего совместного творчества с мисс Бонэм-Картер — ко-продукцию Великобритании и Новой Зеландии, на которую не потратили ни одного доллара, “новый продукт компании “Синема Карантино” и просто смешной ролик.

На смонтированном видео под названием Das Phone Hell (“Сотовый ад”) Хелена изображает сотовый телефон Сэма, который очень расстроен тем, что его оставили дома, пока Нил ходил за продуктами. Для грима актрисе понадобилось… примерно ничего: Хелена всего лишь сама держит в руках означенный гаджет, однако весьма убедительно разыгрывает всю печаль механического агрегата при помощи голоса.

Хелена Бонэм Картер

Подумай очень внимательно о том, что могло произойти за то время, пока тебя не было. Кто-нибудь из семейства Кардашьян мог родить нового ребенка, Ариана Гранде могла бы выпустить новый сингл. А Трамп — начать бомбить Пекин просто чтобы повысить свой рейтинг в глазах американцев…

— говорит “телефон-Хелена” в ролике. Завершает же она видео агрессивным требованием: “Заряди меня, срочно заряди!”.

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Публикация от SamNeillTheProp (@samneilltheprop)23 Май 2020 в 12:55 PDT

Этот глубокий и душераздирающий взгляд на современную жизнь потрясет вас до глубины души,

— шутит Сэм в предваряющем ролик комментарии. Подобная зарисовка двух актеров о буднях обычного гаджета наверняка направлена на тех знаменитостей, а также на их подписчиков, которые настолько зависимы от своих телефонов, что ни на секунду не отпускают их из рук. Особенно же эта зависимость могла усилиться во время карантина — когда социальная жизнь практически всей планеты встала на паузу, а средства мобильной связи стали единственным окошком по сообщению с большим миром.

Сэм Нил

Какие у вас отношения с телефоном? Никогда не паниковали, что оставили его дома или потеряли? Если ответ отрицательный, то это большое облегчение. А если положительный — что ж, у вас токсичные отношения. И этот фильм именно для вас. Это небольшое семейное кино, в котором нет никаких взрослых тем. На самом деле вы даже не увидите на экране ни одного взрослого. Хелена Бонэм Картер заслуживает “Оскар” за эту роль, а также Grammy.

описывает сам Сэм Нил это видео и предлагает провести еще 2 минуты у телефона за его просмотром — во всяком случае, совсем не много для телефонн-зависимых зрителей.