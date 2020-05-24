Новые детали развода Джейми Кинг и Кайла Ньюмана: ее алкогольная зависимость, его битва за опеку

24.05.2020, 16:30, Разное

Напомним, что всего несколько дней назад стало известно, что актриса Джейми Кинг разводится с режиссером и сценаристом Кайлом Ньюманом. После 12 лет брака и рождения двоих детей 41-летняя звезда не только подала документы в суд Лос-Анджелеса, но и запросила временный запретительный приказ в отношении своего 44-летнего мужа. Такие приказы, как правило, используются как средство защиты жертв домашнего насилия. Но было ли применено насилие к самой Джейми, инсайдеры People, сообщившие новость о распаде, не уточнили.

Впрочем, как показали новости последних часов, вполне возможно, что правосудие может оказаться совсем не на стороне Джейми — ее пока еще супруг уже претендует на полную опеку над их детьми — 6-летним Джеймсом и 4-летним Лео — и заявляет, что Кинг на данный момент не находится в дееспособном состоянии, чтобы считаться заботливой матерью. По сообщениям издания TMZ, в распоряжении которого оказались выдержки из поданных Ньюменом документов, актриса уже давно страдает от алкогольной и нарко-зависимости.

Джейми Кинг и Кайл Ньюман

Последние годы она провела будучи под кайфом и отказывалась получать помощь для лечения своей зависимости от опиатов

— говорится в статье на портале. Также там утверждается, что еще в январе этого года Ньюмен ставил перед Джейми ультиматум — либо она берется за свое здоровье, либо он забирает детей и уходит, — но ситуация почти не изменилась. Актриса хоть и отправилась в реабилитационную клинику под названием Cirque Lodge, но вскоре оттуда уехала, попытавшись при этом принять не предписанные ей таблетки. Также Кайл заявляет, что в феврале, будучи на съемках, Джейми постоянно принимала алкоголь и наркотики и завела роман на стороне — в чем сама же после и призналась мужу. За последние два месяца она видела детей лишь в течение трех дней — все остальное время они находились с отцом на карантине в Пенсильвании. Подачу документов на развод от Джейми Ньюман называет ударом исподтишка и требует полной физической и совместной юридической опеки над детьми.

На данный момент из-за карантина суд отказал режиссеру в срочном слушании по опеке, предложив супругам лично урегулировать отношения до будущего заседания, дата которого еще не известна. Но представитель Кинг уже поспешил опровергнуть TMZ все сделанные Ньюманом заявления. Более того — агент звезды заявляет, что Ньюмен в последние годы постоянно следил за Джейми, снимал деньги с ее счета, запрещал работать и общаться с друзьями:

Все происходящее — еще одна неудавшаяся попытка Кайла продолжить абьюз в сторону Джейми и его желание манипулировать судебной системой. Запретительный приказ остается в силе.

Джейми Кинг и Кайл Ньюман, американский режиссер, сценарист и продюсер, начали встречаться в 2005 году и поженились в ноябре 2007-го. Несколько лет Джейми и Кайл посвятили попыткам зачать ребенка, однако их ждали новые и новые неудачи. В 2013-м стало известно, что пара наконец-то ожидает долгожданного первенца, однако беременность оказалась тяжелой, а роды прошли преждевременно. Тем не менее 6 октября 2013 года на свет появился здоровый малыш, которого назвали Джеймсом Найтом. О еще одном скором прибавлении стало известно в феврале 2015 года – уже летом они стали родителями второго сына, которого назвали Лео.

Джейми Кинг и Кайл Ньюман с сыном