Село в Закарпатской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

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24.05.2020, 16:30, Новости дня

Село Ворочево Закарпатской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. За последние сутки в населенном пункте заболели 28 человек, сообщила пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации в Facebook.

“Обустроить с 24 мая контрольно-пропускные пункты на въезде и выезде из села. Определить среди жителей тех, кто работает в учреждениях здравоохранения и других объектах критической инфраструктуры. Обеспечить изготовление и предоставление им специальных пропусков для перемещения через КПП”, – говорится в решении областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Въезд и выезд из населенного пункта будет разрешен только после измерения температуры и заполнения медико-санитарной декларации. Людей с признаками ОРЗ будут направлять на обследование.

Также комиссия обязала местные власти провести в Ворочево дезинфекцию жилых, производственных, учебных и других помещений, проезжей части дорог, тротуаров, придомовых и других территорий.

Всего в Ворочево живут около 800 человек.

‼У 28 мешканців села Ворочево Перечинського району підтверджено COVID-19(дані Закарпатського обласного лабораторного…

Posted by Закарпатська обласна державна адміністрація on Pühapäev, 24. mai 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Общее количество инфицированных в мире превысило 5,31 млн, из них более 2,1 млн вылечились, 342 тыс. умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Общее количество инфицированных в мире превысило 5,31 млн, из них более 2,1 млн вылечились, 342 тыс. умерли.

В Украине по состоянию на 24 мая заразились 20 986 человек, 617 из них умерли, 7099 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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