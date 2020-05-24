За время пандемии состояние 25 богатейших людей мира увеличилось на $255 млрд – Forbes

24.05.2020, 16:30, Новости дня

Фигуранты списка 25 самых богатых людей мира за два месяца пандемии коронавируса суммарно заработали $255 млрд, подсчитал журнал Forbes.

В наибольшем “плюсе” – генеральный директор Facebook Марк Цукерберг. Его состояние к вечеру 22 мая составило $86,5 млрд, что позволило ему переместиться с седьмого на четвертое место в рейтинге миллиардеров. Акции соцсети за два месяца выросли на 60%.

Лидер списка – основатель Amazon Джефф Безос также в выигрыше. Акции гиганта электронной коммерции продолжили расти на фоне возросшего спроса, поскольку коронавирус фактически прекратил деятельность физических ретейлеров, отмечает журнал. Amazon подорожала на 29%, состояние Безоса достигло $146,9 млрд.

Наибольшего прироста в процентном отношении за период пандемии добился Колин Чжэн Хуан, основатель китайского онлайн-рынка Pinduoduo. Он почти удвоил свои доходы, став третьим самым богатым человеком в КНР с состоянием $35,6 млрд.

Ни один миллиардер из топ-25 с 23 марта не сократил свое состояние, отмечает Forbes.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.