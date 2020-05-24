В Израиле начался суд над Нетаньяху

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24.05.2020, 16:30, Новости дня

В воскресенье в окружном суде в Иерусалиме начался суд над премьер-министром Биньямином Нетаньяху, которого обвиняют в злоупотреблениях и коррупции. Он заявил, что все дела сфабрикованы.

«Все дела сфабрикованы с самого начала. То, что происходит сегодня, является попыткой свергнуть меня и правый лагерь», – передает слова Нетаньяху ТАСС.

С премьером в суд прибыли министр финансов Исраэль Кац, министр транспорта Мири Регев и внутренней безопасности Амир Охан.

Нетаньяху потребовал, чтобы заседание транслировалось в прямом эфире. Суд ранее отверг это требование, а также обязал премьера присутствовать на первом заседании.

Как информирует телеканал I24News, возле суда собрались две группы протестующих – около 200 человек. Сторонники премьера из партии «Ликуд» кричат «Нетаньяху не один!», противники израильского лидера держат в руках фото господина Нетаньяху с надписью «министр преступности», информирует «Коммерсант».

В конце январе Нетаньяху обвинили во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Добавим, что недавно он был утвержден премьером страны на ближайшие 18 месяцев.



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