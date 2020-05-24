Пираты освободили из плена захваченных в Гвинейском заливе два месяца назад украинских моряков – Кулеба

24.05.2020, 16:30, Новости дня

Из плена пиратов дипломаты освободили семерых украинских моряков. Об этом в своем Twitter сегодня сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе семерых граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинские консулы, посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад, наконец, сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности и скоро отправятся домой”, – написал Кулеба.

22 березня пірати захопили у Гвінейській затоці 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Українські консули, @UKRinNGA, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2020

Издание Seafarers Journal 22 марта написало, что судно шло из Ломе (Того) в Либревиль (Габон).

На борту судна находилось 17 членов экипажа.

Контейнеровоз MSC TALIA F ходит под флагом Мадейры.