Украинские националисты пришли к дому Зеленского

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24.05.2020, 16:16, Новости дня

В воскресенье члены украинских националистических организаций устроили митинг на Майдане Незалежности в Киеве, после чего отправились к дому президента Украины Владимира Зеленского.

На майдане собралось около 1 тыс. человек с национальной символикой и флагами националистических организаций и партий. Поводом для митинга стала первая годовщина президентских полномочий Зеленского, передает «Интерфакс».

После этого участники акции против политики президента Зеленского пришли под окна его дома в центре Киева у Мариинского парка. Они спели гимн Украины, повесили на заборе плакат «Год Зеленского – год реванша». Они также выкрикивают политические лозунги, передает РИА «Новости».

Протестующие прошли по Крещатику до Европейской площади. Там они установили красно-черный флаг у места гибели первого участника событий на Майдане в феврале 2014 года.

Газета ВЗГЛЯД писала о пяти главных тенденциях первого года президентства Зеленского.

В МИД РФ говорили, что через год после инаугурации Зеленского русофобия на Украине получила новое дыхание.



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