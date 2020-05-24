Украинские националисты пришли к дому Зеленского
24.05.2020, 16:16, Новости дня
В воскресенье члены украинских националистических организаций устроили митинг на Майдане Незалежности в Киеве, после чего отправились к дому президента Украины Владимира Зеленского.
На майдане собралось около 1 тыс. человек с национальной символикой и флагами националистических организаций и партий. Поводом для митинга стала первая годовщина президентских полномочий Зеленского, передает «Интерфакс».
После этого участники акции против политики президента Зеленского пришли под окна его дома в центре Киева у Мариинского парка. Они спели гимн Украины, повесили на заборе плакат «Год Зеленского – год реванша». Они также выкрикивают политические лозунги, передает РИА «Новости».
Протестующие прошли по Крещатику до Европейской площади. Там они установили красно-черный флаг у места гибели первого участника событий на Майдане в феврале 2014 года.
Газета ВЗГЛЯД писала о пяти главных тенденциях первого года президентства Зеленского.
В МИД РФ говорили, что через год после инаугурации Зеленского русофобия на Украине получила новое дыхание.
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