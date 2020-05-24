Скандал с советником премьера вызвал раскол в правящей партии Великобритании

24.05.2020, 16:15, Новости дня

К расколу в правящей Консервативной партии Великобритании привел скандал, связанный с действиями Доминика Каммингса, главного советника премьер-министра страны Бориса Джонсона. СМИ обвиняют Каммингса в нарушении карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает в воскресенье, 24 мая, издание The Daily Telegraph, все больше представителей тори призывают отправить советника Джонсона в отставку. Они указывают, что Каммингс не может оставаться на своем посту, поскольку не считает необходимым выполнять требования закона, а из-за этого скандала и кабинет Джонсона, и партия в целом несут репутационные потери. По мнению влиятельного парламентария-консерватора Стива Бейкера, британское правительство не может себе позволить "терять так много политического капитала".

Вместе с тем в поддержку Каммингса высказались главы МИД и Минфина Доминик Рааб и Риши Сунак, министры здравоохранения и транспорта Мэтт Хэнкок и Грант Шэппс. Они убеждены, что действия советника были продиктованы заботой о семье, а поэтому не могут считаться нарушением карантина.

Парламентская оппозиция, со своей стороны, уже потребовала незамедлительно провести расследование в связи с обвинениями, прозвучавшими в адрес Каммингса.

В марте советник британского премьера, несмотря на требования не покидать дом и не отправляться в поездки без крайней необходимости в связи с карантином, уехал в город Дарем на северо-востоке Англии, где живут его престарелые родители. Дарем расположен в 400 километрах от Лондона. Однако в это время Каммингс должен был находиться в самоизоляции, поскольку у него проявились симптомы COVID-19.

Как пояснили в канцелярии главы кабмина на Даунинг стрит, 10, советник уехал к родственникам, чтобы обеспечить уход за своим пятилетним сыном, поскольку инфекцию подхватили и он, и его супруга. По некоторым неподтвержденным данным, Каммингс нарушал карантин еще несколько раз.

Каммингса называют "серым кардиналом" в правительстве Джонсона. Именно он руководил агиткампанией за Brexit перед референдумом о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году. Утверждается, что Каммингс имеет очень сильное влияние на премьер-министра, придерживается радикальных политических взглядов. Кроме того, несколько лет он работал в РФ и якобы имеет там "подозрительные" связи, пишет The Daily Telegraph. Примечательно, что, по информации журналистов, именно Каммингс был одним из самых ярых сторонников введения общенационального карантина.