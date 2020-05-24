Отрицание угрозы: вечеринки вместо самоизоляции

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24.05.2020, 16:15, Новости дня

Крупные штрафы ждут участников вечеринки, которую устроили сотрудники одной сетевой компании Красноярска. Закрытый корпоратив провели, несмотря на режим самоизоляции, в городском баре. Фото и видео бурного веселья выложили в Сеть.

Выходные в стиле отрицания угрозы провели сразу в нескольких российских регионах. Пандемии, а уж, тем более, ее последствий, собравшиеся в одном из клубов Красноярска точно не боятся. Двери заведения распахнули не перед всеми. Дискотека для своих.

Танцпол заполнен, бар работает. Судя по видео, на корпоративе сетевой компании — десятки людей. Конспирировать самоизоляционную вечеринку, по всей видимости, даже не планировали. Множество постов моментально разлетелись по социальным сетям.

В Новосибирске клубные вечеринки в разгар пандемии пока еще не проводили, но жаркая весенняя погода позволила устроить опен-эйр прямо на центральной площади.

Центр города не спит. Массовые гуляния сразу на нескольких площадках. О социальной дистанции и масочно-перчаточном режиме говорить не приходится.

"Примерно в 22:20 решил пофотографировать город. Приехал туда, запустил квадрокоптер. В итоге город не стал центром композиции моих фотографий. Там было более интересное событие — всё было битком в машинах и громко играла музыка", — рассказал фотограф Слава Степанов.

По словам очевидцев, неподалеку от шумной вечеринки видели полицейских, но к импровизированной танцплощадке они не подходили и разойтись никого не просили. Однако у правоохранителей другая версия.

"На место выезжали сотрудники полиции, которые провели с собравшимися разъяснительные беседы, после чего те разошлись. В настоящее время сотрудники полиции в рамках административного законодательства проводят проверку по факту нарушения режима самоизоляции и режима тишины", — пояснил сотрудник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Новосибирской области Сергей Страдымов.

По данным полиции, на площади собралось не больше 60 человек. Но сколько на самом деле было участников вечеринки — можно увидеть на кадрах, сделанных фотографом с высоты. Вот среди припаркованных автомобилей видна желтая машина с распахнутыми дверьми. С такого ракурса счет идет на несколько сотен человек. А это та же машина, но уже снизу. И по, всей видимости, именно из нее и слышна музыка. Впрочем, и по словам непосредственных участников людей было больше.

"Мы с подругой решили прогуляться, вышли из метро, и тут постепенно начала собираться толпа. Машины стояли с колонками. Девочки красивенькие флажками махали. И постепенно всё это начало перерастать прямо в тусу", — рассказал участница вечеринки Ксения.

Была вечеринка организованная или стихийная — полицейским всё же предстоит разобраться. Как и в том, было ли нарушение тишины и общественного порядка. Это уже поручение главы региона.

Тем временем, мнения горожан в комментариях к видео и фото разделились. Одни такие выходки и массовые выходы не приветствуют, другие, напротив, считают, что так люди на свежем воздухе и в хорошей компании якобы оздоравливаются. Но уже сейчас эпидемиологическая обстановка в Новосибирске говорит об обратном. Накануне в региональной столице количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией превысило 80 случаев в сутки. А через две недели, после таких массовых гуляний, ситуация может усугубиться.



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