Под Петербургом очевидцы вручную расчистили проезд для пожарных. Видео

24.05.2020, 16:15, Новости дня

В минувшую субботу, 23 мая, пожарные, следовавшие на вызов, попали в затруднительную ситуацию. На помощь огнеборцам пришли очевидцы – этот момент снял на видео один из жильцов дома, во дворе которого и разворачивались события.

По данным СМИ, на улице Новой в Мурине под Санкт-Петербургом пожарная машина остановилась из-за припаркованной легковушки. Люди, оказавшиеся неподалеку, оказали помощь спасателям и убрали мешавший автомобиль.

До приезда пожарных в борьбу с огнем вступил мужчина, живущий по соседству с квартирой, где произошло возгорание. Он пытался потушить пламя со своего балкона при помощи шланга.

Известно, что площадь пожара составила 23 квадратных метра, было эвакуировано более 30 человек. О пострадавших в результате инцидента информации не поступало.