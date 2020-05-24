 

Житель Архангельска решил впечатлить семью разливом реки и утопил машину

24.05.2020, 16:09, Разное

Отряд спасателей МЧС вытащил из воды автомобиль с семьей в Архангельской области. Причиной инцидента стало желание главы семейства показать жене и детям процесс разлива реки.
Происшествие произошло 23 мая в районе шести часов вечера. Автомобиль застрял на затопленной дороге между населенными пунктами Коряжма и Котлас. Группа сотрудников МЧС прибыла на место инцидента. Спасатели, привязав канат к тонущей автомашине, вначале вытащили двоих мальчиков, тринадцати и семи лет. Затем были спасены и родители. Транспортное средство в итоге вытащить не удалось – во время попыток извлечь её из реки оборвалось прицепное устройство и иномарка отправилась дальше по течению.

Как рассказали в МЧС, дорога к затопленной дороге была отмечена запрещающими знаками, однако отец, управляющий автомобилем, решил, что сможет преодолеть водное препятствие. В итоге транспорт подхватило течением и занесло в кусты, после чего машина стала наполняться водой. Об этом сообщает интернет-издание Инфореактор.



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