Приезжающих в Крым с частным визитом обяжут оплачивать обсерваторы

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24.05.2020, 16:08, Новости дня

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что те, кто будет приезжать в республику с частными командировками, должны будут оплачивать карантин в обсерваторе.

«Никаких частных командировок котироваться, чтобы попасть на территорию Республики Крым, не будет. Только командировки, оформленные органами государственной власти Российской Федерации. Другие варианты даже не обсуждаются. Все остальные, пожалуйста, нужна командировка частной компании – нанимают оборудованный по стандартам обсерватор, оплачивают его как положено», – передает его слова РИА «Новости».

Аксенов пояснил, что компания, отправляющая сотрудников в частную командировку в Крым, должна разместить их в обсерваторе за свой счет, а также в течение двух недель провести тестирование на коронавирус.

«Только после этого они могут передвигаться свободно. Другого варианта в данном случае не будет», – подчеркнул глава Крыма.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что курортный сезон предстоящим летом пройдет в ограниченных условиях – власти собираются внедрить въездное тестирование на коронавирус для всех туристов.

Аксенов говорил, что начало курортного сезона в Крыму зависит от дисциплины населения, а также соблюдения ими профилактических мер из-за коронавируса.



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