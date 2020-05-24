Наталья Подольская: «После рождения сына сменила гардероб в пользу жесткого мини»

24.05.2020, 15:53, Разное

Певица Наталья Подольская, которая пять лет назад впервые познала радость материнства, призналась, что после рождения сына приняла свое тело. Супруга Владимира Преснякова с тех пор кардинально сменила гардероб в пользу «жесткого мини».

Ранее у Натальи Подольской был образ «лиричной дивы». Но, как призналась участница «Фабрики звезд-5», ей стало скучно в этом амплуа. Теперь 38-летняя певица отдает предпочтение коротким нарядам, а не длинным платьям. До рождения Темы она стеснялась появляться перед своей публикой в облегающих костюмах, так как очень комплексовала по этому поводу. Когда она стала матерью, то полностью приняла собственное тело и полюбила его. Наталья Подольская впустила в свою жизнь спорт и осознала, что может быть подтянутой и подкаченной. Такие изменения придали ей уверенности в собственной красоте.

Супруг певицы, Владимир Пресняков, не против мини-юбок. Подольская призналась, что 52-летний артист в восторге от ее стройных ног. По поводу макияжа знаменитость призналась, что выступает за естественную красоту, поэтому может опубликовать селфи без косметики. Ей не страшно выйти из дома без мейкапа и собирается намного быстрее, чем ее муж. Как пояснила певица, ему для этого необходимо вдвое больше времени.