В РФ за период режима самоизоляции увеличились продажи водки

24.05.2020, 15:48, Новости дня

В апреле объем розничных продаж водки в РФ вырос на 9,6% относительно прошлого года, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей.

«Объем розничной продажи вин шампанских и игристых в январе-апреле 2020 года составил 7,7 млн дал (104,2% от уровня января-апреля прошлого года)», – передает ТАСС сообщение Национального союза защиты прав потребителей.

Отмечается, что в апреле в РФ продали 878 тыс. дал шампанского и игристого вина – это на 3,6% больше апреля прошлого года. В январе-апреле 2020 года объем розничной продажи тихих вин вырос на 6,7%, до 16,7 млн дал, а в апреле – на 9%, до 4,6 млн дал.

Кроме того, за четыре месяца 2020 года объем розничной продажи водки увеличился до 23,5 млн дал (3,8%), а в апреле рост составил 9,6% – 6,2 млн дал.

Объем розничной продажи слабоалкогольных напитков с содержанием спирта не более 9% в январе-апреле вырос на 7,2%, до 1,8 млн дал, а в апреле – на 1%, до 461,9 тыс. дал.