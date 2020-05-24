На Украине собрались в полтора раза увеличить тарифы на электричество вопреки обещаниям

24.05.2020, 15:16, Новости дня

Вопреки обещанию премьера Украины Дениса Шмыгаля не повышать в этом году тарифы на электричество в 2020 году, для населения с 1 октября тарифы на электроэнергию повысят более чем в полтора раза, сообщают СМИ со ссылкой на презентацию меморандума о сокращении «зеленого» тарифа.

По планам министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, с октября будет увеличена цена за первые 100 кВт-час – с 0,9 до 1,68 гривен: предлагается отменить льготную цену для населения и повысить тариф более чем в полтора раза, информирует «Страна».

Это решение, как рассчитывает министерство, позволит государству сэкономить 3,1 млрд гривен. За один календарный год бюджет благодаря этому пополнится на 11,6 млрд гривен.

Презентацию, как утверждают СМИ, уже видел президент Украины Владимир Зеленский, но пока не решился ее утвердить.

В конце января советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков в нецензурной форме отреагировал на высокие цены на газ для потребителей, а также объяснил причину этого.