Популярную актрису обнаружили мертвой

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24.05.2020, 15:15, Разное

22 мая Ханна была обнаружена мертвой. Издание Variety сообщает, что причина смерти молодой актрисы остается неизвестной. Стоит отметить, что за несколько часов до своей кончины Кимур опубликовала пост в Инстаграме с подписью “До свидания”.

Поклонники актрисы находятся в недоумении и даже не могут предположить, что послужило причиной такого исхода событий. Фанаты Ханны долгое время наблюдали за ее поведением и заметили, что актриса сильно изменилась: стала тревожной. В своих постах звезда сериала писала, что больше не хочет быть человеком. Близкие знакомые Кимур не смогли объяснить, что так сильно задело девушку.

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Публикация от 木村花(HANA) (@hanadayo0903) 22 Май 2020 в 11:15 PDT

По мнению экспертов, Ханна могла быть подвержена травли в интернете. Ведь актриса не раз сталкивалась с завистливыми и гневными комментариями.

В связи со смертью девушки, студия Netflix решила отложить выход новых серий шоу “Дом с террасой: Токио”.



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