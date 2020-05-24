 

В Москве обнаженный мужчина попытался прыгнуть под поезд

24.05.2020, 15:15, Разное

Утром 24 мая обнаженного мужчину заметили возле железнодорожной платформы “Кунцево”. По словам очевидцев, правонарушитель некоторое время бегал по путям, после чего забрался в цистерну с водой.

Устроившего переполох мужчину задержали сотрудники Росгвардии. Как сообщает радиостанция “Говорит Москва”, он был трезв. Другие подробности инцидента выясняются.



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