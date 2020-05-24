 

Минздрав рассказал о страховых выплатах медикам при заражении коронавирусом

24.05.2020, 15:08, Новости дня

Единовременные страховые выплаты медикам при заражении коронавирусом уже производятся, расследование страхового случая должно занимать не больше 4 дней, сообщила пресс-служба Минздрава России.

«Страховые выплаты уже производятся Фондом социального страхования… расследование страхового случая и осуществление единовременных страховых выплат планируется осуществлять в срок, не превышающий 4 дней», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы. 

Отмечается, что для медиков и водителей скорой помощи предусмотрены дополнительные страховые гарантии на случай заражения коронавирусом при исполнении должностных обязанностей. 

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что все дополнительные средства медработникам, полагающиеся за работу с пациентами с коронавирусом, были выплачены к 15 мая. 

Напомним, президент Владимир Путин раскритиковал правительство за плохо прописанные принципы выплат медикам, из-за чего произошли задержки с доплатами. Премьер Михаил Мишустин назвал злоупотреблениями попытки рассчитывать надбавки медикам в зависимости от отработанных часов или смен.



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