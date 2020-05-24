Не узнаю вас в гриме: поклонники в шоке от новых фото Хлое Кардашьян

24.05.2020, 15:00, Разное

В последнее время сестра Ким и Кортни Кардашьян Хлое поступательно удивляла поклонников своим внешним видом: предпринимательница и инфлюэнсер решила всерьез заняться своей фигурой и питанием и похудела на 27 килограммов. С изменившейся фигурой Хлое и были связаны восторги комментаторов: ранее носившая негласное звание “самой полненькой сестрой Кардашьян” она начала получать в соцсетях сплошные комплименты. Однако вчера Хлоя вновь получила порцию неожиданной критики — и связана она была с новыми снимками в ее Instagram.

На фото Хлое демонстрирует новое модное окрашивание в стиле бронд (сочетание темных прядей и присущих блондинкам оттенка — Ред.), однако возмутило комментаторов совсем не это, а лицо хозяйки блога, которое от кадра к кадру становится все меньше похоже на ту Хлое Кардашьян, которую можно увидеть на папарацционных кадрах.

Фото из Instagram Хлое Кардашьян

У Хлое новое лицо на каждом новом селфи, интересно.

Она так не похожа на саму себя, что это даже пугает.

Каждый год новое лицо.

Я отказываюсь верить в то, что это она

Виной ли тому пластическая хирургия (что маловероятно с учетом карантина) или чрезмерное увлечение Хлое фотошопом, пользователи определиться так и не смогли. Один комментатор и вовсе пошутил: “Не знаю, дело ли это рук хирурга или обычного приложения, но мне точно оно нужно”. Впрочем, нашлись и те, кто остался в восторге от неузнаваемых фото Хлое — например, ее мама Крис Дженнер, а также — ее бывший бойфренд и отец ее дочери Тру Тристан Томпсон, написавший “Плохая девчонка” и оставивший под фото смайл в виде сердца.

Хлое КардашьянИспользование фотошопа уже давно стало фамильной чертой семейства Кардашьян: кажется, не проходит и месяца, чтобы единоутробную сестру Хлое, Кайли Дженнер, а также и самих Ким и Кортни не уличили в ретушировании снимков. Но Хлое в этой негласной гонке определенно пока одерживает победу — каждый снимок в ее блоге действительно разительно отличается от предыдущего. Впрочем, одна перемена в ее жизни точно не была генерирована на компьютере — и это потеря веса, которой девушка добилась благодаря диете и занятиям спортом. Об этом Хлое не так давно рассказала в одном из прямых эфиров в Instagram, отметив, что во время пандемии коронавируса и сопутствующим ей паническим настроениям, она особенно много внимания уделяет тренировкам:

В этих новых условиях я особо не слежу за тем, что ем. Это, конечно, не означает, что я целыми днями сижу с пакетом чипсов в руках. У меня разнообразное полезное питание, но при этом я обожаю кесадилью. Люблю еще все, что ест Тру. Я не хочу чувствовать себя несчастной и жить в мире, в котором мне запрещено есть мою любимую еду. Ты никогда не знаешь, что будет завтра. Я лучше приложу больше усилий в тренажерном зале, чем буду радикально ограничивать себя на кухне.

Хлое Кардашьян в январе 2020 года

Хлое в декабре 2014 года… … и в декабре 2012

Впрочем, кое-какие ограничения у Кардашьян все же есть. Она исключила из рациона все сладкие напитки и следит за количеством потребляемого сахара в день:

Для меня еда – это образ жизни. Сейчас мне подходит кето-диета и интервальное голодание. К слову, мне нравится полезная еда. Я обожаю салаты, фрукты. Я думаю, везде нужен баланс. Когда ты достиг цели, то поддерживать форму уже гораздо легче. Меньше ограничений и больше понимания, что ты делаешь.