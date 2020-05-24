Клуб триллионеров: Билл Гейтс, Илон Маск и другие миллиардеры стали богаче на 434 миллиарда долларов за последние два месяца

24.05.2020, 15:00, Разное

Для кого-то кризис равен отсутствию работы, а для кого-то – это поле новых возможностей. К последним относятся те, кто и в обычные времена от недостатка денег не страдает. Это подтверждают последние исследования Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies. Из них следует, что с 18 марта по 19 мая состояние миллиардеров США увеличилось на 15%. В денежном эквиваленте это 434 миллиарда долларов – с 2,948 триллионов до 3,382 триллионов долларов.

Пятая часть прироста пришлась на состояния пяти богатейших людей Америки: главы Amazon Джеффа Безоса, одного из основателей Microsoft Билла Гейтса, создателя Facebook Марка Цукерберга, главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта и сооснователя Oracle Ларри Эллисона. Любопытно, что при этом Марк Цукерберг и Илон Маск, который не вошел в упомянутую пятерку, но все же стал частью рейтинга, за это время преумножили капиталы почти на 50%. Впрочем, самый большой рост капитала показал – в процентном соотношении, а не в абсолютных цифрах – владелец Menards Джон Менар-младший, а именно 62,8%.

Илон Маск

Кроме того, за эти два месяца увеличилось и количество миллиардеров: в марте их было 614, а в мае – уже 630.

Ранее стало известно, что самый богатый человек в мире Джефф Безос не просто стал еще богаче благодаря карантину, но в скором времени может поставить новый рекорд и получить статус триллионера. Подробнее об этом читайте здесь.

Джефф Безос