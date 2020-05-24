Одесский стадион “Черноморец” продали с 17-й попытки

24.05.2020, 14:55, Новости дня

На аукционе по продаже одесского стадиона “Черноморец”, который состоялся 22 мая, объект продали с 17-й попытки за 193 млн грн. Об этом сообщает “Думская” со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Торги прошли по голландской модели. Имущественный комплекс приобрела иностранная компания (по некоторым данным, американская).

Стартовая цена составила 139,895 млн грн – на 89 млн меньше, чем во время 16-х торгов, которые безрезультатно прошли 13 мая.

Общая площадь недвижимости, которую продавали единым лотом, составляет 80 289 м². В лот входили спортивная арена, два бизнес-центра, фитнес-клуб, отель, подземный паркинг и т.д., отмечали в ФГВФЛ. Стадион “Черноморец” может принять более 34 тыс. болельщиков.

Первоначальная цена лота на торгах в мае 2019 года составила 1,139 млрд грн, таким образом, объект продан почти на 947 млн дешевле.

Стадион находился на балансе “Имэксбанка”, который обанкротился в январе 2015 года, а в мае того же года был ликвидирован. За несколько месяцев до этого из финучреждения вывели ликвидные залоги, а обеспечением по 41 договору на сумму 8,3 млрд грн стала арена ФК “Черноморец”.

Все компании, в которых стадион выступал залоговым имуществом, связаны с бизнесменом, экс-нардепом Леонидом Климовым, пишет “Думская”.

Особенность голландского аукциона состоит в том, что в начале торгов объявляется самая высокая цена за лот, а потом постепенно ставки снижаются до суммы, на которую согласится покупатель.