Во Франции впервые в истории женщина-трансгендер стала мэром города
24.05.2020, 14:55, Новости дня
Во Франции впервые в истории женщина-трансгендер стала мэром города. Об этом сообщает местное издание La Voix du Nord.
55-летняя Мари Ко стала мэром городка Тиюа-ле-Маршьенн на севере страны, расположенного неподалеку от Лилля.
Сразу же после избрания Ко провела первое заседание с участием своей команды в мэрии, на котором пообещала “направить энергию” на улучшение условий местных жителей.
В городке Тиюа-ле-Маршьенн числится 455 избирателей.
Радиостанция RFI отмечает, что Ко является матерью троих детей. Она будет совмещать функции мэра с руководством компанией в области ИТ-консалтинга.
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