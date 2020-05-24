Китай дал согласие на расследование происхождения вируса SARS-CoV-2

24.05.2020, 14:55, Новости дня

Китай открыт для сотрудничества в исследованиях происхождения коронавируса, но этот процесс должен быть профессиональным, справедливым и конструктивным, лишенным политического вмешательства. Об этом на пресс-конференции 24 мая заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает пресс-служба министерства.

По мнению Ван И, Всемирная организация здравоохранения должна взять эгиду над расследованием.

“Инспекция должна охватывать все страны, в которых развилась эпидемия, быть открытой, прозрачной, объективной и рациональной. Отслеживание источника не должно влиять на неотложную задачу спасения жизней, не должно наносить ущерб противоэпидемическому сотрудничеству между странами и ослаблять роль ВОЗ”, – подчеркнул глава МИД.

Как заявил Ван И, некоторые политики в США, не дожидаясь начала расследования, “переоценили свои способности в распространении слухов” относительно источника вируса.

16 апреля американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что “нулевым пациентом” с коронавирусом был сотрудник уханьской лаборатории. Документы, с которыми ознакомились собеседники Fox News, подробно описывают, как врачи в лаборатории пытались сдержать распространение вируса на ранних этапах.

Президент США Дональд Трамп говорил, что в его стране “изучат эту ужасную ситуацию”. 3 мая госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты располагают “огромным количеством” доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института вирусологии.

При этом разведывательное сообщество США 30 апреля пришло к выводу, что коронавирус SARS-CoV-2 не был искусственно создан или модифицирован.

В МИД Китая заявили, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2 были задействованы дикие животные.