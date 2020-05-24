 

Володин: США идут на крайности, которые ранее себе не позволяли

24.05.2020, 14:53, Новости дня

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США пытаются дестабилизировать ситуацию в РФ за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом и рейтингам власти.

«США не нужна сильная Россия. Их цель сделать страну как можно слабее … Беспрецедентное давление на Россию, вбросы дезинформации, а также вмешательство во внутренние дела государства вызвано пошатнувшимся положением США в мире. В экономике и технологическом развитии США стал обгонять Китай, в военно-технологическом обогнала Россия. Для того, чтобы сохранить господствующее положение, США идут на крайности, которые ранее себе не позволяли, как в отношении Китая, так и в отношении России», – передает слова Володина РИА «Новости».

Ранее в воскресенье посольство РФ в США призвало информационное агентство Bloomberg извиниться за искажение данных о падении рейтинга президента Владимира Путина.

Речь идет о материале Bloomberg, которое опубликовало график, показавший снижение рейтинга Путина в апреле до 27%.

Также российское посольство в США раскритиковало конкурс Госдепа на грант в 250 тыс. долларов за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения».

В США заявляли, что РФ и Китай используют сложившуюся из-за коронавируса ситуацию для продвижения собственных интересов. Москва заявила, что заявления Запада по поводу якобы распространяемой Россией о дезинформации о коронавирусе не подкрепляются фактами.



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