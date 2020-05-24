 

Актриса Марина Зудина показала, какой была 35 лет назад

24.05.2020, 14:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Марина Зудина поделилась архивными снимками, сделанными 35 лет назад. Актриса показала, какой она была во время первых фотопроб, проходивших в киностудии Мосфильм.
В 1984 году Марина Зудина участвовала в конкурсе на съемки в фильмах «По главной улице с оркестром» и «Валентина и Валентина». Подписчики пришли в восторг от этих фотографий. Актрисе написали, что она была в юности «очень нежной, невинной и воздушной». Фолловеры отметили, что в Марии Зудиной потрясающе сочетается женская красота и актерский талант. Некоторым показалось, что знаменитость в свои 54 года выглядит «эффектнее, чем в молодости». Однако комментаторы отметили, что главное в артистке – это благородство и внутренняя красота.

Также поклонники заметили, что дочь Мария очень похожа на звезду в молодые годы, а саму актрису назвали «женщиной без возраста». После смерти супруга Олега Табакова в 2018 году именно она поддержала мать. В прошлом месяце девочке исполнилось 14 лет, а день рождения она отметила в компании двух подруг в загородном доме.



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