Голый москвич облил прохожего краской и спрятался в цистерну с водой

24.05.2020, 14:48, Новости дня

Сотрудники Росгвардии в Москве задержали в районе Кунцево обнаженного мужчину, который облил одного из прохожих и спрятался в цистерну с водой.

Мужчина приставал к прохожим, одного из них облил краской, после чего забрался в цистерну с водой. Его задержали росгвардейцы. Задержанным оказался 31-летний москвич, передает «Интерфакс».