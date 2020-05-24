 

Голый москвич облил прохожего краской и спрятался в цистерну с водой

24.05.2020, 14:48, Новости дня

Сотрудники Росгвардии в Москве задержали в районе Кунцево обнаженного мужчину, который облил одного из прохожих и спрятался в цистерну с водой.

Мужчина приставал к прохожим, одного из них облил краской, после чего забрался в цистерну с водой. Его задержали росгвардейцы. Задержанным оказался 31-летний москвич, передает «Интерфакс».



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