 

Cеверокорейские власти показали фото Ким Чен Ына с военачальниками

24.05.2020, 14:45, Новости дня

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провёл расширенное заседание Центрального военного комитета, что стало первым за три недели появлением главы государства на публике, передаёт CNN. Как стало известно из местных СМИ, в ходе заседания Ким Чен Ын объявил о новой стратегии для усиления ядерного сдерживания, однако в чём именно заключается стратегия, не уточняется.


Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провёл расширенное заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, в ходе которого объявил о новой стратегии для усиления ядерного сдерживания, пишет CNN со ссылкой на северокорейские СМИ.

В воскресенье северокорейское правительство предоставило фотографии выступления Ким Чен Ына перед военачальниками. Однако дата проведения мероприятия не названа.

Как отмечается на сайте телеканала, это стало первым за три недели появлением лидера Северной Кореи на публике, после того как он присутствовал на церемонии открытия завода по производству удобрений 1 мая.

Несмотря на то что в чём именно заключается новая стратегия, не уточняется, местные СМИ сообщили, что в ходе заседания были рассмотрены «важнейшие меры по значительному повышению огневой ударной мощи средств артиллерии Корейской народной армии», а также действия «по приведению стратегических вооруженных сил в состояние повышенной боевой готовности».

Кроме того, на заседании также «был рассмотрен и проанализирован ряд недостатков военно-политической деятельности Вооруженных сил КНДР в целом» и обсуждены «методологические вопросы их преодоления и кардинального улучшения», пишет CNN.

По итогам заседания Ким Чен Ын подписал семь документов, в том числе приказы о реорганизации структуры военного командования, повышении ответственности и роли крупных военных учебных заведений и присвоении воинских званий.



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