Новая метла в “Локо”. Николичу не нужны Идову, Фарфан и Марио

24.05.2020, 14:42, Новости дня

Московский футбольный "Локомотив" при новом главном тренер Марко Николиче ждет основательная перетряска состава. Инсайдеры, близкие к руководству клуба, сообщили, что "Локо" точно покинут Джефферсон Фарфан, Брайан Идову, Соломон Кверквелия, Антон Коченков.

По информации Спортбокса.Ru, стан железнодорожников также покинут Александр Коломейцев и Борис Ротенберг, у которых заканчиваются контракты. "Локомотив" не собирается продлевать аренду хавбека Жоао Марио. Кроме того, не исключены продажи Бенедикта Хеведеса и Федора Смолова, который хотел бы остаться в испанской "Сельте" и, похоже, это движение встречное.

По сведениям Вестей.Ru, контракты в конце этого сезона истекают у Эдера и Мацея Рыбуся, но по их кандидатурам Николич пока не принял окончательного решения. С подачи людей, приглашавших серба в "Локо", Николич намерен укрепить позиции левого защитника, полузащитника и форварда.

О новых потенциальных приобретениях "Локомотива" пока известно немного: клуб интересуется игроком обороны клуба СПАЛ Аркадиушем Рецем, хавбеком "Лацио" ем, нападающим "Оренбурга" Джордже Деспотовичем. К его кандидатуре красно-зеленые обратятся, если команду покинут Смолов и Эдер.

Николич возглавит "Локомотив" с 1 июня. Ранее председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков анонсировал уход из команды как минимум восьми футболистов.