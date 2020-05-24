Афанасьев высказался по подаче документов, зачислению в вузы и образовательным кредитам

24.05.2020, 14:42, Новости дня

Правила приема в вузы из-за коронавируса COVID-19 меняться не будут — это принцип, сохраняется преемственность, предсказуемость и понятность. Об этом рассказал в интервью радио "Комсомольская правда" замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

При этом, по его словам, приемная кампания в вузы в этом году пройдет с особенностями — в первую очередь по срокам. Тем не менее, прием документов от абитуриентов предполагается начать довольно рано — в июне, уже после получения аттестатов выпускниками школ текущего года, но еще до начала ЕГЭ.

Приемные комиссии таким образом смогут "спокойно поработать с заявлениями, аттестатами, фотографиями и другими документами". Впоследствии, в конце приемной кампании, предполагается использовать уже внесенные в систему оценки ЕГЭ для рейтингования и зачисления абитуриентов в вузы.

При благополучной эпидемиологической ситуации абитуриенты смогут подать документы в российские вузы лично, отметил замминистра. Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Все будет зависеть от конкретного региона, установленных на его территории мер и правил: возможность подать документы лично появится там, где режим ограничений будет смягчен.

В регионах с высоким риском распространения такой возможности не будет, отметил Дмитрий Афанасьев, посоветовав всем абитуриентам по возможности использовать для подачи документов дистанционные сервисы, чтобы избежать лишних рисков.

Полностью завершить зачисление в российские вузы, по его словам, планируется в августе. Сделать это пока предполагается по обычной формуле, когда первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы и права, затем следует приказ на зачисление 80 процентов абитуриентов, и последним приказом зачисляются оставшиеся.

Зачисление начнут после завершения единых госэкзаменов, дождавшись всех, кто хотел бы сдать ЕГЭ, уточнил Афанасьев. Из-за ситуации с коронавирусом основной этап ЕГЭ в РФ в этом году должен стартовать 29 июня. Экзамен состоится в очном режиме, но при соблюдении мер повышенной безопасности. Сдавать его будут только те выпускники, которые в этом году поступают в вузы.

В вопросе стоимости платного обучения для студентов первых курсов Дмитрий Афанасьев посоветовал всем вузам "прислушаться к словам президента, который четко сказал: не задирать цену". Что касается учащихся второго и следующих курсов, нужно строго соблюдать условия заключенных договоров на обучение, а также искать способы смягчить положение тех студентов, которые сталкиваются с трудной материальной ситуацией.

Также Дмитрий Афанасьев считает очень важным поддержанную Владимиром Путиным идею развития льготных образовательных кредитов под небольшой процент на длительные сроки. Вопрос получения таких кредитов, по его словам, будет решаться в самое ближайшее время, чтобы успеть до приемной кампании.

Пока, отметил Афанасьев, необходимо дождаться проработки этого вопроса Банком России. Получить льготные образовательные кредиты, по его мнению, можно будет в первую очередь в государственных банках, таких как Сбербанк.