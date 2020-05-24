Кроссовер Mitsubishi Outlander подорожал на 10 тысяч рублей

24.05.2020, 14:35, Новости дня

Японский автомобильный бренд Mitsubishi увеличил стоимость некоторых моделей на российском рынке.

Сообщается, что две комплектации популярного кроссовера Mitsubishi Outlander получили обновленный прайс. В частности, модификация паркетника с семиместным салоном теперь продается на 10 тысяч рублей дороже, чем ранее. Также указывается, что автомобиль превзошел по ценнику «заряженную» модификацию кроссовера Outlander. Вместе с тем версия Outlander Intense для российского рынка теперь доступна за 2,1 млн рублей.

Автомобиль оснащается 2-литровым бензиновым двигателем на 146 л.с. мощности. Данный экземпляр обладает полным приводом и продвинутыми функциями. В топовой модификации цена автомобиля достигает 2,4 млн рублей.